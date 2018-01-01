Fenerbahçe'de affedilme sırası Volkan Demirel'de

Fenerbahçe'de Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın affedilmesinden sonra kaptan Volkan Demirel'in de takıma dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe dün yaptığı açıklamayla kadro dışı bırakılan Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın affedildiğini açıkladı.

Teknik ekibin talebi üzerine böyle bir karar alındığı belirtilirken, oyuncuların 2 Ocak'ta Samandıra ve 3 Ocak'ta Antalya'da başlayacak olan hazırlık kampına dahil edileceği duyuruldu.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre; yaşanan bu gelişmelerden sonra kaptan Volkan Demirel'in de affedilmesi ve devre arası hazırlık kampına dahil edilmesi bekleniyor.

İdari menajer Volkan Ballı'nın yönetim ile Volkan Demirel arasında bir bağlantı kurduğu söylenirken, yakın zamanda kaleci Volkan ile yönetimin bir araya geleceği ve Volkan'ın affedileceği belirtiliyor.