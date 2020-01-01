Fenerbahçe'de 4 oyuncu cezalı duruma düştü
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Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de dört oyuncu gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada kart cezaları nedeniyle görev alamayacak.
Sarı-lacivertli ekipte Yukatel Denizlispor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Ozan Tufan, Serdar Aziz ve Altay Bayındır gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.
Öte yandan karşılaşmanın 36 ve 43. dakikalarında gördüğü sarı kartlarla kırmızı kart görerek oyundan atılan Tolgay Arslan da İttifak Holding Konyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.