Fenerbahçe'de 2 koronavirüs tespiti

Fenerbahçe yapılan koronavirüs testiyle bir futbolcu ile bir sağlık çalışanında bulgulara rastlandığını açıkladı.

Kulübü yaptığı açıklama ile futbol takımında bir oyuncusu ile bir sağlık çalışanında koronavirüs bulgusuna rastlandığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.



Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."