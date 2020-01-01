Fenerbahçe'de 2 koronavirüs tespiti
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Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklama ile futbol takımında bir oyuncusu ile bir sağlık çalışanında koronavirüs bulgusuna rastlandığını duyurdu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.
Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."