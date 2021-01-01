Fenerbahçe'de 16 golcü var: Kim, kaç gol attı?

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sinan Gümüş, bu sezon sarı lacivertli forma ile ligde gol atan 16. oyuncu oldu.

'nin 'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan Sinan Gümüş, ilk golünü attı.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de üçü ilk onbir olmak üzere dokuz maçta Fenerbahçe forması giydi. Alanyaspor maçında yaptığı şık vuruşla maçın açılış golünü kaydeden oyuncu, sarı-lacivertli forma ile bu sezon ligde gol sevinci yaşayan 16. futbolcu oldu.

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Süper Lig'de bu sezon en çok oyuncusundan gol katkısı olan takım olma unvanına sahip olan Fenerbahçe'de gol atan oyuncular ve gol sayıları şöyle:

Oyuncu Gol sayısı Ozan Tufan 4 Dimitrios Pelkas 3 Jose Sosa 3 Papiss Cisse 3 Diego Perotti 2 Mame Thiam 2 Mert Hakan Yandaş 2 Mbwana Samatta 2 Gökhan Gönül 2 Marcel Tisserand 1 Ferdi Kadıoğlu 1 Enner 1 Serdar Aziz 1 Nazım Sangare 1 Luiz Gustavo 1 Sinan Gümüş 1



