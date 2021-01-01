Fenerbahçe'de 16 golcü var: Kim, kaç gol attı?
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AA
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan Sinan Gümüş, ilk golünü attı.
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de üçü ilk onbir olmak üzere dokuz maçta Fenerbahçe forması giydi. Alanyaspor maçında yaptığı şık vuruşla maçın açılış golünü kaydeden oyuncu, sarı-lacivertli forma ile bu sezon ligde gol sevinci yaşayan 16. futbolcu oldu.
Süper Lig'de bu sezon en çok oyuncusundan gol katkısı olan takım olma unvanına sahip olan Fenerbahçe'de gol atan oyuncular ve gol sayıları şöyle:
|Oyuncu
|Gol sayısı
|Ozan Tufan
|4
|Dimitrios Pelkas
|3
|Jose Sosa
|3
|Papiss Cisse
|3
|Diego Perotti
|2
|Mame Thiam
|2
|Mert Hakan Yandaş
|2
|Mbwana Samatta
|2
|Gökhan Gönül
|2
|Marcel Tisserand
|1
|Ferdi Kadıoğlu
|1
|Enner Valencia
|1
|Serdar Aziz
|1
|Nazım Sangare
|1
|Luiz Gustavo
|1
|Sinan Gümüş
|1