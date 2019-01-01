Fenerbahçe'de 10 yolcu

Ersun Yanal, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten birçok oyuncuyla yeni anlaşma yapılmasını istemiyor.

karşısında 1-0 geriden gelip 2-1 kazanan 'de oynanan futbol taraftar gibi Ersun Yanal'ı da memnun etmedi. Tecrübeli hocanın bu karşılaşma ile birlikte kafasında birçok şeyin daha da netleştiği ve takımla ilgili hesaplaşmayı sezon sonunda sert bir şekilde yapacağı öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Yanal, sözleşmesi biten hiçbir oyuncuyla yeni anlaşma yapılmasını istemiyor. Sadece Şener Özbayraklı'nın durumu belirsiz. Bunun dışında mukavelesi sona eren 10 futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Ersun Yanal'ın sözleşmesi devam etmesine rağmen gönderilmesi için fikir belirttiği isimler de var. Bunların başında Kameni ve Reyes geliyor. Ayrıca Frey ve Isla gitmek isterlerse onay verilecek.

Sözleşmesi bitenler

Volkan Demirel

Şener Özbayraklı

Roman Neustadter

Martin Skrtel

İsmail Köybaşı

Yassine Benzia

Mathieu Valbuena

Tolga Ciğerci

Andre Ayew

Islam Slimani

Roberto Soldado

Gönderilecekler

Carlos Kameni

Diego Reyes

Michael Frey (İsterse)

Mauricio Isla (İsterse)