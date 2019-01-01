Fenerbahçe'de 10 yolcu
Sivasspor karşısında 1-0 geriden gelip 2-1 kazanan Fenerbahçe'de oynanan futbol taraftar gibi Ersun Yanal'ı da memnun etmedi. Tecrübeli hocanın bu karşılaşma ile birlikte kafasında birçok şeyin daha da netleştiği ve takımla ilgili hesaplaşmayı sezon sonunda sert bir şekilde yapacağı öğrenildi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Yanal, sözleşmesi biten hiçbir oyuncuyla yeni anlaşma yapılmasını istemiyor. Sadece Şener Özbayraklı'nın durumu belirsiz. Bunun dışında mukavelesi sona eren 10 futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
>>Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek oyuncular
Ersun Yanal'ın sözleşmesi devam etmesine rağmen gönderilmesi için fikir belirttiği isimler de var. Bunların başında Kameni ve Reyes geliyor. Ayrıca Frey ve Isla gitmek isterlerse onay verilecek.
Sözleşmesi bitenler
Volkan Demirel
Şener Özbayraklı
Roman Neustadter
Martin Skrtel
İsmail Köybaşı
Yassine Benzia
Mathieu Valbuena
Tolga Ciğerci
Andre Ayew
Islam Slimani
Roberto Soldado
Gönderilecekler
Carlos Kameni
Diego Reyes
Michael Frey (İsterse)
Mauricio Isla (İsterse)