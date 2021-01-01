Fenerbahçe zor bir başarının peşinde

Sarı-lacivertli takım sezon sonunda şampiyonluğa ulaşması halinde, ilk 25 haftada altı yenilgi almasına rağmen şampiyon olan ikinci takım olacak.

Süper Lig'de geride bıraktığımız 25 haftada altı mağlubiyet alan ve şampiyonluk yarışında Galatasaray ile Beşiktaş'ın gerisine düşen Fenerbahçe, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig tarihinde sadece bir defa yakalanan bir başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

Süper Lig'in 1959'dan bu yana süregelen tarihinde ligin ilk 25 haftasında altı mağlubiyet almasına rağmen sezonu şampiyonlukla tamamlayan tek takımın 2017-2018 sezonundaki Galatasaray olması dikkat çeken bir detay olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe'nin kazandığı 19 şampiyonlukta sezonların ilk 25 haftası incelendiğinde en fazla dört yenilgi aldığı görülürken, şu ana dek altı mağlubiyet yaşayan Erol Bulut'un takımı ligin geri kalan bölümünde bir ilk gerçekleştirmek isteyecek.

Şampiyon olduğu 19 sezonda lig maratonu boyunca en fazla altı mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, kalan 15 haftada bir mağlubiyet daha yaşayarak şampiyon olması halindeyse en fazla yenilgi alarak şampiyon olduğu sezonu oynamış olacak.