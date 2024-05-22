Fenerbahçe zirveye yerleşti! Son 10 yılın derbilerinde sürpriz puan durumu

Galatasaray'ı son derbide 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler son 10 yılın derbilerinde puan durumunda zirvede.

Süper Lig'in sadece derbiler özelindeki puan durumu belli oldu

Fenerbahçe son olarak 2013-14 sezonunda şampiyonluk yaşadı

Ancak derbi puan durumunda zirvede

NE OLDU? Transfermarkt, Süper Lig'de son 10 sezonun sadece derbiler özelindeki puan durumunu açıkladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un son 10 yılda kendi aralarında oynadığı maçlar dikkate alınarak hazırlanan puan durumunda Fenerbahçe zirvede yer aldı.

BÜYÜK RESİM: Trabzonspor, 75 puanla dördüncü sırada yer alırken son 10 yılda derbilerde 81 puan toplayan Galatasaray üçüncü sıraya yerleşti. Beşiktaş, 82 puanla ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 85 puanla zirvede.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe, Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda yaşadı. Bu sezon Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Sarı-lacivertliler ezeli rakibini 10 kişi kaldıkları derbide Çağlar Söyüncü'nün tek golüyle 1-0 mağlup etti.

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SIRADA NE VAR? Süper Lig'de şampiyonun kim olacağını son haftada oynanan maçlar belirleyecek. Fenerbahçe, 26 Mayıs'ta İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken aynı gün Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybetmesi halinde Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Aksi halde şampiyonluk kupasını Okan Buruk'un öğrencileri kaldıracak.