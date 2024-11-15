Fenerbahçe-Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Milli maç arasının başlamasıyla birlikte kulüp futboluna ara verildi ve takımlar, ritim kaybetmemek için hazırlık maçlarını planladı.

Fenerbahçe de milli maç arasını boş geçirmek istemeyen takımlardan biri oldu ve Jose Mourinho, bir hazırlık maçı düzenledi.

Sarı-lacivertli takım, Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile dostluk mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

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Peki Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Fenerbahçe-Zenit maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, bu akşam hazırlık maçında Rusya Premier Lig ekibi Zenit'i konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.