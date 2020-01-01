Fenerbahçe YouTube'dan 500 bin TL kazandı

Geçtiğimiz yaz abonelik sistemine geçen Fenerbahçe YouTube kanalı, kulübe para kazandırmaya başladı.

Bu sezon futbol, basketbol ve voleybol takımlarında yeniden yapılanmaya giderek dikkat çeken , kulübün medya organları için de atağa geçti. Son dönemin en fazla tercih edilen medya platformu Youtube üzerinden de değişime giden sarı-lacivertliler yatırımlarının meyvesini almaya başladı.

Milliyet Gazetesinden Celal Umut Eren'in haberi göre; Fenerbahçe son 3 ayda YouTube üzerinden 500 bin TL gelir elde etti.

Özel içerikler, transfer anonsları, transfer törenleri, kısa belgeseller, antrenman ve maç yayınları, röportajlar, canlı yayınlar, bütün branşlardan programlarla adeta yeni bir kanal kuruldu. 4 Ağustos’ta bir gün içerisinde yapılan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak transfer videoları Youtube Katıl’da bugüne kadar toplamda 1.5 milyona ulaşan izlenim aldı.