Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı ve oyuncu için kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, En-Nesyri'yi resmen duyurdu

Sağlık kontrolü için İstanbul yolunda

Fenerbahçe o anları sosyal medyada paylaştı

NE OLDU? Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin transferi için kulübü Sevilla ve futbolcuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."

DAHA FAZLASI: KAP'a yaptığı bildirimin ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından En-Nesyri'nin İstanbul'a doğru yola çıktığı bir paylaşım yaptı.

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Sarı-lacivertliler paylaşımında, "En-Nesyri yola çıktı" ifadelerini kullanarak futbolcunun uçağın önünde kendisiyle özdeşleşmiş gol sevincini yaptığı fotoğrafını kullandı.