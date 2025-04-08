Fenerbahçe'yi sevince boğacak Arda Güler haberi! Transferde dev gelir

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler, eski takımına kazandırmaya devam edecek.

İspanyol haber portalı Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Mikel Arteta, Arda Güler'i kendi projesini tamamlayacak ideal bir profil görüyor ve Avrupa futbolunun yükselen mücevherlerinden biriyle sözleşme imzalama fırsatını kaçırmak istemiyor.

Ne söylendi?

Arteta'nın Arda'yı 'şampiyonluk projesi'ni tamamlayacak ideal bir oyuncu olarak gördüğü ve İngiliz ekibinin 20 yaşındaki futbolcu için ilk etapta Real Madrid'e 30 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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Arteta'nın özel isteği

Arteta ise Arda Güler'i hücum hattındaki yaratıcılığı güçlendirmek için bir seçenek olarak görüyor, hatta bir başka eski Madrid oyuncusu Martin Odegaard'ınkine benzer bir rolde olduğu düşünülüyor. İspanyol teknik adam, Arda Güler'in kendini geliştirebileceğine ve Arsenal'in topa sahip olmaya dayalı oyun tarzına çabuk uyum sağlayabileceğine inanıyor.

Fenerbahçe'ye dev gelir!

Real Madrid genç oyun kurucusundan ayrılmak için acele etmese de büyük bir teklif bu tutumlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir. İki kulüp arasındaki Şampiyonlar Ligi eşleşmesi arka plandayken, görüşmelerin önümüzdeki haftalarda ilerlemesi ihtimal dışı değil.

Eğer Arda Güler, Arsenal'e transfer olursa Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 6 milyon Euro daha girecek.