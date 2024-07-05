Fenerbahçe'yi reddetti! Yıldız futbolcudan cevap...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan yıldız futbolcudan haber var.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Ne söylendi?

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Udinese'nin Sırp orta saha oyuncusu Lazar Samardzic'in transferinden vazgeçmek zorunda kaldı.

Kararını verdi

Haberde, Fenerbahçe'nin bu kararı almasındaki sebebin oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi olduğu belirtilirken yıldız oyuncunun Fenerbahçe'nin transfer listesinden çıkarıldığı aktarıldı. Oyuncu, tüm ısrarlara rağmen, 'Gelmek istemiyorum' şeklinde karar verdi.

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Udinese'nin isteği...

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Udinese, Samardzic için 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş, Fenerbahçe ise 15 milyon euro ile oyuncu için en yüksek bedeli teklif eden kulüp olarak dikkat çekmişti.

Sezon performansı

22 yaşındaki orta saha geride kalan sezonda Udinese formasını 34 müsabakada terletti. Lazar Samardzic bu karşılaşmalarda 6 gol atma başarısı gösterdi. Sırp orta saha oyuncusu takımına 2 asistlik katkı sağladı.

Lazar Samardzic'n Udinese ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Sırp orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Hertha Berlin altyapısında yetişen Lazar Samardzic daha sonra Leipzig'te oynadı. Udinese, 2021-2022 sezonu başında 3 milyon euro bedelle Sırp futbolcuyu kadrosuna kattı.

Lazar Samardzic, Sırbistan Milli Takımı'nda 11 müsabakada forma şansı buldu.