Fenerbahçe Yevhen Konoplyanka'da mutlu sona çok yakın!

Fenerbahçe, Schalke 04'ten ayrılığı kesinleşen Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka transferinde sona geldi.

Gelecek sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen , teknik direktör Ersun Yanal'ın talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fanatik'ten Yusuf Dursun'un haberine göre Ersun Yanal'ın listesinde yer alan Yevhen Konoplyanka'nın transferinde mutlu son çok yakın.

04 takımında forma giyen Yevhen Konoplyanka’nın Alman ekibiyle yollarını ayıracağı resmen açıklandı.

Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, "Kadromuzda yer alan Hamza Mendyl ve Nabil Bentaleb’in yanı sıra Yevhen Konoplyanka da başka bir takıma transfer olmak istediğini açıkladı” ifadelerini kullandı.

Bu gelişme sarı lacivertli taraftarlar üzerinde büyük heyecan yaratırken, Ukraynalı futbolcunun transferinin an meselesi olduğu öğrenildi.

29 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon Schalke 04 formasıyla 21 resmi maça çıktı, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.