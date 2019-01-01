Fenerbahçe yeni yerli oyuncu statüsüne hazır

Fenerbahçe, TFF'nin kademeli olarak azaltmayı planladığı yabancı futbolcu sayısı sonrası dönem için hazırlıklarını tamamladı.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ilerleyen dönemde yabancı oyuncu sayısının kademeli olarak azaltılacağını açıklamıştı. Bu süreç için de hazırlık yapıyor.

Milliyet Gazetesinden Celal Umut Eren'in haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim son 2 dönemde kadro yapılanmasında yerli ağırlıklı bir politika uygulanırken, yabancı oyuncu sayısı kademeli olarak azaltılıyor, statü değişikliğine karşı hazırlanan planlar devreye sokuluyor.

Başkan Ali Koç ve yöneticiler başta olmak üzere futbol takımında yabancıdan yerliye geçiş sürecinin en az hasarla atlatılabilmesi için titizlikle planlar uygulanıyor. Bunun en bariz örneği de 2019 içerisindeki; kış ve yaz transfer dönemlerinde göze çarptı.

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2019 Ocak ayı döneminde kadroya katılan oyuncular; Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar, Süper Lig’deki en tecrübeli ve en kaliteli yerliler olarak dikkat çekti. Daha sonra 2019 yaz transfer döneminde de benzer çalışma devam etti.

Türk futbolunun gelecek vaat eden kalecilerinden Bayındır, A Milli Takım forması giyen Deniz Türüç, kaptan Emre Belözoğlu, kadroya geri dönen Emre Belözoğlu, kadroda kalması sağlanan Tolga Ciğerci ve yine Türk futbolunun tecrübeli forvetlerinden Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli takımda yer aldı.

Ayrıca Ersun Yanal’ın ideal ilk 11’inde iskeleti oluşturan isimler arasında yerli oyuncuların ağırlığı öne çıkıyor. Ligde ve kupada oynanan 10 resmi maçta Altay, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım en sık kullanılan oyuncular. Alper Potuk, Sadık, Harun Tekin, Mevlüt, Ferdi ve Murat Sağlam gibi yerliler de sürekli forma bekliyor. 2020’de de transfer dönemlerinde benzer şekilde yerli oyuncu ağırlıklı nokta transferlerle, yabancı oyuncu sayısının kademeli olarak azaltılması ve yeni kurala hazır olunması amaçlanıyor.