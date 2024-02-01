Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yeni Szymanski'sini kadroya katmak için elini çabuk tutacak.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin İtalya'da forma giyen Polonyalı orta sahayı gündemine aldığı belirtildi. Süper Lig devinde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda temaslar hızlandı.

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Ne söylendi?

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Parma'da forma giyen Adrian Benedyczak'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Sebastian Szymanski'nin vatandaşını kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de scout departmanının Adrian Benedyczak'ı takibe aldığı vurgulandı. Süper Lig devinin, 23 yaşındaki orta saha için takipte olduğu ancak henüz resmi bir teklif yapılmadığı aktarıldı.

Bu sezon ne yaptı?

Adrian Benedyczak, bu sezon Serie B ekibi Parma'da 23 maçta forma şansı buldu. Polonyalı sol kanat oyuncusu bu süreçte 8 gol sevinci yaşadı. Adrian Benedyczak aynı süreçte 1 asist üretti.

Adrian Benedyczak futbola ülkesinde Pogon Szczecin'de başladı. Polonyalı futbolcu bir dönem Chrobry Glogow'da kiralık olarak forma giydi. Parma, 2021-2022 sezonunda Adrian Benedyczak için 2 milyon 400 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

6 milyon Euro...

Adrian Benedyczak'in Parma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 23 yaşındaki hücumcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.