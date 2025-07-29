Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalya ekibinde forma giyen sol kanadı kadrosuna katmaya çok yakın.

Fenerbahçe, Portekiz kampınının ardından transferde vites yükseltti. Forvete Jhon Duran, sol beke Archie Brown ve kaleye Tarık Çetin takviyelerini gerçekleştiren Sarı-Lacivertlilerde hedef iyi bir sol kanat oyuncusunu transfer etmek.

Ne oldu?

Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic’le yolların ayrılmasının ardından bu bölgede oluşan boşluğu doldurmak isteyen Fenerbahçe, Sassuolo’nun Fransız yıldızı Armand Lauriente’yi transfer hedefine almıştı.

Premier Lig ekibi Sunderland'e transferi son anda gerçekleşmeyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu için devreye giren yönetim, Lauriente'nin menajeriyle ilk teması kurdu ve olumlu geri dönüş aldı. Serie A’dan ayrılmak isteyen futbolcu için Fenerbahçe, Sassuolo’ya önce kiralama teklifinde bulundu. Ancak İtalyan ekibinin bonservis beklentisi nedeniyle görüşmeler satın alma üzerinden sürüyor.

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Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre; İtalyan ekibinin 20 milyon euro talep ettiği etti. Fakat Kanarya, bu rakamın çok daha altında bir bonservis bedeli ile transferi bitirmek istiyor.

Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuya yıllık 2 milyon euroyu aşan bir maaş önerdi. Görüşmelerde artık sona gelindiği belirtilirken, aradaki pürüzlerin halledilmesi bekleniyor. Bonservis konusunda da anlaşma sağlandıktan sonra transferin resmen açıklanması bekleniyor.