Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yapıyor

Gelecek sezon şampiyonluk hedefini sağlama almak isteyen Fenerbahçe ilk hamlesini iç transferle gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın bonservisini alma konusunda sona yaklaştı.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda görmek istediği isimlerin başında gelen Slovak savunmacının, sarı-lacivertli formayı kalıcı olarak giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Milliyet’in haberine göre, Skriniar, bonservisinin alınması halinde maaşında indirime gitmeyi kabul etti. Bu hamleyle birlikte hem oyuncu hem de kulüp cephesinde önemli bir engel aşılmış oldu.

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Fenerbahçe yönetimi, Paris Saint-Germain ile de bonservis pazarlığında ilerleme kaydetti ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

31 yaşındaki stoper, Fenerbahçe formasını geçtiğimiz sezon 23 kez giydi; 3 gol ve 2 asistlik performansıyla savunmadaki katkısının yanı sıra hücumda da dikkat çekti.

Mourinho'nun takım planlamasında önemli bir yer tutan deneyimli oyuncunun, yeni sezonun ilk transferi olarak açıklanması bekleniyor.