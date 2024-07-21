Fenerbahçe yeni Kim Min-Jae'sini buldu! Mourinho transferi onayladı

Transferin hareketli takımı Fenerbahçe, stoper hattına yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Transfer döneminde dünyaca ünlü isimler Fenerbahçe ile anılsa da farklı öneriler ortaya çıkıyor.

Bu futbolculardan birinin Debrecen forması giyen Meldin Dreskovic olduğu aktarıldı. 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Macaristan Ligi’nin en iyi stoperi seçildi.

Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre; Debrecen ile sözleşmesi devam eden 1.91’lik savunmacının, Fenerbahçe’nin oyuncu izleme komitesinin radarına daha önce takıldığı ve son olarak menajerler tarafından önerildiği belirtildi. Macaristan Ligi’nde sezonun en iyi stoperi seçilen Dreskovic’in düşük bir maliyetle takıma kazandırılabileceği vurgulandı.

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Kulübü sıcak bakıyor

Milli Takım’da banko Karadağ Milli Takımı’nın da banko stoperi olan Dreskovic hakkında Debrecen Kulübü de görüşmelere açık durumda. Daha önceden İtalya’dan Salernitana’nın ve Danimarka’dan Kopenhag’ın da listesinde bulunan oyuncuyla ilgili Fenerbahçe’nin de girişimlerde bulunması bekleniyor.

Kim Min-Jae ve Szalai gibi!

Szalai ve Kim Min Jae gibi patlama yapabilecek scout transferleri de isteyen Kanarya’nın bu doğrultuda belirlenen transferler yapmak istediği de biliniyor.