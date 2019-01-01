Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu!

Sarı lacivertliler, uzun süredir aradığı orta saha transferinde önemli bir adım attı.

, Eljif Elmas'ı hatırı sayılır bir bonservis bedeliyle 'ye gönderdi ve yarattığı bu kaynakla transfer çalışmalarına hız verdi.

Orta saha için girişimlerini sürdüren sarı lacivertliler, aradığı ismi 2'den buldu.

Asist Analiz'den Ahmet Ercanlar'ın haberine göre Fenerbahçe, 'ta mücadele eden Orel Mangala ile anlaşma sağladı ve transferi bitirmeye çok yakın.

Belçikalı oyuncunun kulübü Stuttgart ile pazarlıklara devam eden sarı lacivertliler, satın alma opsiyonlu kiralık yöntemiyle Mangala'yı kadrosuna katmak istiyor.

Stuttgart'ın Bundesliga 2'ye düşmesi ve Belçikalı oyuncunun bu ligde oynamak istememesi sebebiyle Fenerbahçe transferi uygun şartlarda bitirebilir.

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Sarı lacivertli yönetim, geleceğin önemli oyuncularından biri olarak gösterlien Mangala'dan aynı Eljif Elmas gibi önemli bir gelir edilebileceğini düşünüyor.

Orel Mangala, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Hamburg ile çıktığı 29 maçta 2 asist kaydetti.