Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini Japonya'da buldu!

Genç yıldızı Arda Güler'i kaybetme olasılığı olan Fenerbahçe, Japonya'nın genç yeteneğine kancayı taktı.

Transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe, Arda Güler'i Barcelona veya Real Madrid gibi dev takımlara kaybetme olasılığına karşın Japonya'nın yetenekli oyuncusunu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Sürpriz isim gümdemde

Arda Güler gündemi devam ederken Fenerbahçe için Japonya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Japon basınında çıkan habere göre Sarı-lacivertli kulüp, Japonya J1 Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroshima'nın 10 numarası Takumu Kawamura'yı Transfer etmeye çok yakın... Fenerbahçe'nin, takımdan ayrılması muhtemel olan Arda Güler'in yerine Japon 10 numarayı düşündüğü aktarılıyor.

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G.Saray'ın eski hocasıyla çalıştı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima'nın en önemli oyuncularından olan Kawamura'nın kulübüyle Ocak 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen yılki performansı nasıldı?

23 yaşındaki Japon futbolcu Takumu Kawamura 10 numara ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor. 1.83 boyunda olan Kawamura, geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta 5 gol atıp 2 de asist katkısında bulundu.