Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımın bonservisi için 40 milyon euro civarında bir bedel belirlediği yıldıza, dev kulübün talip olduğu belirtildi.

DAZN'ın haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Youssef En Nesyri ile ilgilendiği aktarıldı.

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Menajeriyle temas kuruldu

Faslı oyuncu için Al Hilal'in harekete geçtiği ve menajeriyle temasa geçtiği vurgulandı. Al Hilal'in Victor Osimhen konusundaki transfer ısrarının devam ettiği ve bir teklif daha yapacağı kaydedildi.

Youssef En Nesyri, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 52 maça çıktı. Faslı santrfor bu müsabakalarda 30 gol attı ve 7 asist üretti.

28 yaşındaki santrforun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Youssef En Nesyri'nin güncel piyasa değeri 24 milyon euro.

Malaga altyapısında yetişen Youssef En Nesyri daha sonra Leganes ve Sevilla'da oynadı. Fenerbahçe, geride kalan sezon başında Youssef En Nesyri için 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.