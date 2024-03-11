Fenerbahçe ve A Millî Takım'ın stoperi Çağlar Söyüncü'nün durumu belli oldu.

Fenerbahçe'nin stoperi Çağlar Söyüncü, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda U.S Gilloise ile oynanan mücadelede sakatlık yaşamıştı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, maça devam edemeyerek yerini 35. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na bırakmıştı.

Şimdi hem U.S Gilloise ile oynanacak rövanş maçı hem de ardından Trabzonspor ile Trendyol Süper Lig'de oynanacak dev mücadele öncesi Çağlar Söyüncü'nün durumu netleşti.

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İki maçta da yok

Sports Digitale'de yer alan habere göre deneyimli savunmacının sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi.

Trabzonspor ve Union SG maçlarında forma giyemeyecek olan Çağlar Söyüncü, sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak.

Fenerbahçe için sırada ne var?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde perşembe akşamı U.S Gilloise ile karşılaşacak.

Kadıköy'de oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, bu avantajını koruyup çeyrek final biletini almak isteyecek.

Kanarya ardından 17 Mart Pazar akşamı saat 20.30'da Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Trabzonspor'a konuk olacak.