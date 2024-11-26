Fenerbahçe'ye rekor teklif: Cristiano Ronaldo detayı

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'ın Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı söylenirken Cristiano Ronaldo detayı dikkat çekti.

Fenerbahçe'ye Al Nassr'dan rekor teklif

Cristiano Ronaldo sonrası döneme hazırlanıyorlar

Hedeflerinde En-Nesyri var

NE OLDU? Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın gündeminden düşmüyor. Africa Foot United'ın haberine göre, Al Nassr, Cristiano Ronaldo sonrası için planlarını şimdiden yapmaya başladı. Suudi Arabistan ekibinin forvet mevkisine En-Nesyri'yi transfer etmek için şartları zorladığı ifade edildi.

BÜYÜK RESİM: Al Nassr'ın daha önce Fenerbahçe'ye Faslı golcü için 30 milyon Euro önerdiği belirtilmişti. Son gelişmeler sonrasında Suudi Arabistan kulübü teklifini yükseltti. Al Nassr'ın son olarak sarı-lacivertli kulübe 34 milyon Euro bonservis önerdiği yazıldı. Teklif sonrası Al Nassr, Fenerbahçe'den gelecek cevabı bekliyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Söz konusu transfer 34 milyon Euro'ya gerçekleşirse En-Nesyri, Süper Lig'den en pahalı bonservisle ayrılan futbolcu olacak.

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2024/25 sezonunda Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 18 maça çıkan santrfor oyuncusu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bir sonraki maçını 28 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag deplasmanında oynayacak. Mourinho'nun öğrencileri ardından 2 Aralık'ta Süper Lig'de Gaziantep FK'yı konuk edecek.