Fenerbahçe'ye Manchester United maçı öncesi büyük şok

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi oynayacağı Manchester United maçı öncesi iki sakatlık haberiyle sarsıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi oynayacağı Manchester United maçı öncesi iki sakatlık haberiyle sarsıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlığına ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği duyuruldu.

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Fenerbahçe ne söyledi?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir."

Cengiz 1 ay, Oosterwolde 7 ay yok

Cengiz Ünder'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sports Digitale'nin haberine göre ise Jayden Oosterwolde, sahalardan 7 ay uzak kalacak.