Fenerbahçe'ye Lugano maçı öncesinde Allan Saint-Maximin şoku!

Fenerbahçe, Lugano maçı öncesinde Allan Saint-Maximin'den gelen kötü haberle sarsıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. S

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ile başladı.

Isınma hareketleri ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lugano maçının taktiksel çalışması gerçekleştirildi.

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Maximin kadroda yok!

Bununla birlikte Fenerbahçe'de son idmana, darbeye bağlı yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni transfer Allan Saint-Maximin katılmadı. Yıldız futbolcunun maç kadrosuna alınmadığı bildirildi. Sakatlığı bulunan Samet Akaydin ise takımdan ayrı çalıştı.

Bu akşam İsviçre'ye varacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile bir oyuncu, TSİ 19.30’da mücadelenin oynanacağı Stockhorn Arena’da basın toplantısı düzenleyecek.