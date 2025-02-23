Fenerbahçe'ye Kevin de Bruyne müjdesi! İngilizler duyurdu...

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'ye Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne'den müjdeli bir haber geldi.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yaz transfer sezonu için çalışmalarına şimdiden başladı. Listeye yıldız futbolcular ekleyen sarı-lacivertlilerin gündemine, Manchester City’den ayrılması beklenen Kevin De Bruyne geldi.

Sözleşmesi sona eriyor

10 yıldır Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne'nin İngiliz ekibindeki sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek De Bruyne ile ilgili Ada basınında Sarı-Lacivertliler’in yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.

İngilizler müjdeyi duyurdu

İngiliz gazetesi The Guardian, Pep Guardiola’nın kadroyu yenileme projesi kapmasında aralarında Belçikalı orta sahanın da olduğu 8 oyuncuyla yollarını ayıracağını öne sürdü.

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Takımdan ayrılması beklenen diğer isimler ise; Grealish, Bernardo Silva, Stones, Kovacic, İlkay, Ederson ve Milan’a kiralanan Kyle Walker.

Kevin De Bruyne, bu sezon Manchester City forması ile toplam 26 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.