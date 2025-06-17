Fenerbahçe'ye İngiltere Premier Lig yıldızı Heung Min-Son'dan müjdeli haber geldi.

Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen son isim Heung-min Son oldu.

Sarı lacivertlilerde daha önce Son ile Jose Mourinho ile görüşmüştü.

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Oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakarken İngiliz ekibi Uzak Doğu'daki anlaşmalar nedeniyle 30 milyon Euro bonservis istemişti.

Gözden çıkarıldı

The Times'ın haberine göre Tottenham, Güney Koreli oyuncunun bu yaz transfer döneminde ayrılığının kapısını açtı.

Özellikle gelecek sezon oyuncunun sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı Londra ekibi 32 yaşındaki sol kanattan bonservis kazanmak istiyor.

Güney Koreli oyuncunun bu yaz nasıl bir transfer hamlesi yapacağı merakla bekleniyor.