Fenerbahçe'ye geldiği gibi gidiyor! İsmail Kartal'dan izin çıktı

Geride bıraktığımız transfer döneminde Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu, işler hiç beklenildiği gibi gitmedi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Umut Nayir, geçen sezon Ümraniyespor’da gösterdiği başarılı performansın ardından büyük umutlarla Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Ancak Umut Nayir, beklediği kadar forma şansı bulamadı.

Bazı maçların kırılma anlarınsa sahaya sürülen Umut, teknik direktörü İsmail Kartal'ın gözüne giremedi ve takımda formayı kapamadı.

Şu ana kadar gol veya asist katkısında bulunamayan Umut Nayir, daha fazla forma şansı bulmak için başka takıma gitmek istiyor ve bu konuda hocasından da onay çıktı.

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Umut Nayir yolcu

30 yaşındaki futbolcu, 12 maçta sadece 120 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı yapamadı. EURO 2024’e gitmenin hayalini kuran Umut, bu nedenle daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek için yönetimden izin istedi.

Fanatik'in haberine göre; Golcü oyuncunun bu talebine onay çıktı. Umut Nayir ile başta Konyaspor olmak üzere Süper Lig’den birçok takım ilgileniyor.