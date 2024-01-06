Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! Cezası düştü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in yanı sıra Mert Hakan'ın da cezası indirildi.

Fenerbahçe'de Süper Lig'de Kayserispor mücadelesinin son anlarında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Fred'in cezasının düşürülmesine karar verildi.

Tahkim Kurulu'nun, Brezilyalı yıldız hakkında verdiği karar Fenerbahçeli taraftarlara büyük bir müjde oldu. TFF Tahkim Kurulu, Fred'in 3 maçlık cezasını 2 maça indirirken Mert Hakan'ın 2 maçlık cezasını ise 1 maça düşürdü . İşte detaylar...

İşte Tahkim Kurulu'nun Fred açıklaması:

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"Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, futbolcuları Frederico Rodrigues De Paula Santos ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili PFDK’nın 23.12.2023 tarih ve E.2023-2024/580 - K.2023-2024/741 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Frederico Rodrigues De Paula Santos’a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 36. maddesi ile düzenlenen “Sportmenliğe Aykırı Hareket” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36. maddesi ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın çift sarı karttan ihracı sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca verilen 2 resmi müsabakadan men ve 78.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle sonuç cezanın 1/2 oranında indirilmesi suretiyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası ve 39.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile...

Konyaspor maçında oynayabilecek

Fred, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Ligdeki Galatasaray maçında da cezasını çeken Brezilyalı yıldız, böylece 2 maçlık cezasını tamamlamış olacak. Konyaspor maçında, hocası İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alacak.