Fenerbahçe'ye dev gelir: Konferans Ligi kazandırdı!

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, önceki akşam Belçika takımı Union SG'ye 1-0 yenilmesine rağmen çeyrek finalin yolunu tuttu.
Sarı-Lacivertli ekip, Belçika deplasmanında 3-0 kazanmasının avantajını yaşadı ve ikinci maçta yenilmesine rağmen tur biletini kaptı.
Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkan Fenerbahçe'nin kazanacağı tutar da belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin kalem kalem kazanacağı paranın detayları...
Fenerbahçe ne kadar kazandı?
Sabah'ın haberine göre; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için 3 ön eleme oynayan, lider çıktığı H Grubu'nda 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi alan sarı-lacivertlilerin kazancı şu şekilde oluştu:
3 ön eleme: 1.65 milyon Euro
Gelecek maç
Ayak bastı: 2.94 milyon Euro
Ülke katsayısı: 979 bin Euro
Galibiyet: 2 milyon Euro
Grup liderliği: 600 bin Euro
Son 16 turu: 600 bin
Çeyrek final: 1 milyon Euro
Toplam: 9.8 milyon Euro
Fenerbahçe'nin Union SG yenilgisine rağmen İskoçya'dan iyi bir haber geldi. UEFA ülkeler sıralamasında en yakın rakibimiz İskoçya'nın (36.050) tek temsilcisi Rangers'ın, elenmesiyle Türkiye (38.100) sezonu ilk 10 içinde bitirmeyi garantiledi.
Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu 2025-26'te Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı.