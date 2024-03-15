Fenerbahçe'ye dev gelir: Konferans Ligi kazandırdı!

Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkan Fenerbahçe'nin kazanacağı para belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, önceki akşam Belçika takımı Union SG'ye 1-0 yenilmesine rağmen çeyrek finalin yolunu tuttu.

Sarı-Lacivertli ekip, Belçika deplasmanında 3-0 kazanmasının avantajını yaşadı ve ikinci maçta yenilmesine rağmen tur biletini kaptı.

Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkan Fenerbahçe'nin kazanacağı tutar da belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin kalem kalem kazanacağı paranın detayları...

Haberin devamı aşağıda

Fenerbahçe ne kadar kazandı?

Sabah'ın haberine göre; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için 3 ön eleme oynayan, lider çıktığı H Grubu'nda 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi alan sarı-lacivertlilerin kazancı şu şekilde oluştu:

3 ön eleme: 1.65 milyon Euro

Ayak bastı: 2.94 milyon Euro

Ülke katsayısı: 979 bin Euro

Galibiyet: 2 milyon Euro

Grup liderliği: 600 bin Euro

Son 16 turu: 600 bin

Çeyrek final: 1 milyon Euro

Toplam: 9.8 milyon Euro

Fenerbahçe'nin Union SG yenilgisine rağmen İskoçya'dan iyi bir haber geldi. UEFA ülkeler sıralamasında en yakın rakibimiz İskoçya'nın (36.050) tek temsilcisi Rangers'ın, elenmesiyle Türkiye (38.100) sezonu ilk 10 içinde bitirmeyi garantiledi.

Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu 2025-26'te Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı.