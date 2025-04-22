Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan kurmayların sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Sarı-lacivertli takımın, 24 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı. Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Vasco da Gama forması giyen Lucas Freitas ile ilgilendiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki stoper için harekete geçtiği kaydedildi. Vasco da Gama'nın Flamengo ile oynadığı maçta Lucas Freitas'ın Fenerbahçe tarafından tribünden takip edildiği vurgulandı.

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Fenerbahçe'nin Lucas Freitas'ı geçtiğimiz sezon Juventute'de de oynadığı dönemde takip ettiği aktarıldı. Brezilyalı savunmacı için Vasco da Gama'ya teklif yapılabileceği belirtildi.

Lucas Freitas'ın stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebildiği kaydedildi. Lucas Freitas, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1 asist üretti.

Brezilyalı savunmacının, Vasco da Gama ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek. Lucas Freitas'ın güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

Flamengo altyapısında yetişen Lucas Freitas daha sonra Real Valladolid, Palmeiras, Moreirense, Chapecoense ve Juventude'de oynadı.