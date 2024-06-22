Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'ye Anderson Talisca transferinde müjde gibi bir haber geldi.

2024-25 sezonunda Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Jose Mourinho göreve geldikten hemen sonra Fenerbahçe için Talisca iddiası ortaya atılmıştı. Ancak yıldız futbolcu o dönemde yaptığı açıklamada, Al-Nassr’da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söylemişti.

Sürpriz bir haber geldi

Bu sözlerin ardından herhangi bir girişim olmamıştı. Sarı-Lacivertliler son günlerde Suudi Arabistan’daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

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Kanarya’nın listesinde yer alan Sadio Mane’nin ayrılığı için Al-Nassr, Senegalli yıldızın menajerini davet etmişti. Fanatik'in haberine göre, Suudi Arabistan’dan sürpriz bir haber daha geldi.

Al Nassr, Talisca'yı gözden çıkardı!

Transfer döneminde Van Dijk, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi ses getirecek isimlere imza attırmak isteyen Al Nassr’ın, Talisca’yı da gözden çıkardığı öğrenildi.

Bu nedenle Sambacı’nın menajerinin de yeni sezonda kadroda düşünülmediğini bildirmek amacıyla davet edildiği kaydedildi. 30 yaşındaki hücum oyuncusu geride kalan sezonda 25 maçta 25 gol atıp, 4 asist yapmasına rağmen Al-Nassrlı yöneticileri ikna etmeyi başaramadı.

Fenerbahçe'nin, hem Mane hem de Talisca için transfer teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında.