Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'luk piyango!

Süper Lig'de önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe'ye bir piyango daha vurdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve yeni sezon için iyi bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, alacağı oyuncular kadar satacağı futbolculara da odaklanmış durumda...

Sarı-Lacivertli ekip, yıldız stoperini Bundesliga ekibine gönderirken tam 15 milyon Euro'luk bir parayı kasasına koyacak.

Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Macar savunmacı için daha önce Union Berlin ile 14 milyon Euro’ya anlaşma sağlamıştı. Szalai’nin bu takıma imza atması bekleniyordu. Ancak Berlin ekibinin hocası Urs Fischer’in, “Szalai’nin adını duydum ama tanımıyorum” sözleri sonrası işler değişti.

Union Berlin geri adım atarken, bir başka Alman kulübü Hoffenheim hemen harekete geçti. Sky Almanya’nın haberine göre Mavi-Beyazlılar, Szalai için Fenerbahçe ile bonuslar dahil toplam 15 milyon Euro’ya anlaşma sağladı.

Başarılı stoperin menajerinin, transfer sürecini noktalamak için bu ülkeye gittiği ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı belirtildi. Fenerbahçe dün gece Szalai'nin transfer görüşmesi yapması için İstanbul'dan ayrılığını resmen açıklamıştı...

Macar stoperin artık Bundesliga ekibiyle sözleşme imzalaması an meselesi olarak görülürken Fenerbahçe'nin stoper hattına takviye yapmak istediği aktarılıyor.