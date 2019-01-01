Fenerbahçe, Yacine Brahimi için harekete geçti

Fenerbahçe'nin Porto'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yacine Brahimi'yle ilgilendiği iddia edildi.

Ligin ilk devresini 17 maçta topladığı 16 puanla küme düşme hattında tamamlayan ve ikinci yarıda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, stopere Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı alırken, gözler hücum hattına döndü.

Ersun Yanal, sarı-lacivertli idarecilerden transferlerin bir an önce bitirilmesini isterken, Fenerbahçe Porto'dan Yacine Brahimi için harekete geçti.

Record' un haberine göre; Porto ile olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek olan Brahimi'nin birçok talibi bulunuyor. Everton, West Ham United, Milan, Roma ve Lazio, Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

2014-15 sezonu başında Porto'ya katılan ve BBC'nin 2014 yılında Afrika'da yılın futbolcusu seçtiği Brahimi, bu sezon Galatasaray'a karşı da Şampiyonlar Ligi'nde forma giymişti. 15'i ligde olmak üzere bu sezon 24 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarken 2 de asist yaptı.