Fenerbahçe vs Galatasaray: "Jorge Jesus gömleğinin içinde Vitor Pereira'yı saklıyor gibiydi!"

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbi için spor yazarları ne söyledi? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Fenerbahçe evinde hüsrana uğradı

Liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırdı

Jorge Jesus bir hayli eleştirildi

NE OLDU? Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne olurken Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanından 3-0'lık skorla döndü ve liderlik koltuğunu rakibine kaptırmadı. Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle galibiyeti tadan Galatasaray, Kadıköy'de oynanan son dört lig maçının üçünü kazandı.

NE SÖYLENDİ? Hürriyet yazarı Uğur Meleke derbi için şunları söyledi: "2013’te Heynckes yönetimindeki Bayern’de Robben-Ribery, Barcelona karşısında ne yaptılarsa, Barış-Kerem-Rashica da onu yaptılar. Özellikle ilk 45’te yavaş Gustavo’nun üzerine oynayarak çektiler fişi. Buruk’un taktiksel olarak mat ettiği Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus’sa dün sanki gömleğinin içinde Vitor Pereira’yı saklıyor gibiydi!

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Fanatik yazarı Cem Dizdar ise şunları söyledi: "Futbol her ne kadar ‘alan/zaman oyunu’ olarak bilinirse de ‘plan’ olmadan herhangi bir şeyin gerçekleşmesi ancak tesadüflerle mümkündür. İlk yarı gösterdi ki, bilindik santrfor düzeninden uzak oynayan Galatasaray, planladığı çoğu şeyi yapmadan devreyi önde kapadı. Bir gol attı, iki üç gol daha atabilirdi de. Özellikle başta Berkan olmak üzere orta alan kapatıcılarının yüksek etkisine Barış Alper de katılınca daha iyi işleyecek doğru plan, ‘yarı doğru’ işledi!"

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Süper Lig'deki bir sonraki maçını 15 Ocak'ta Gaziantep FK'ya karşı oynarken Galatasaray, 13 Ocak'ta Hatayspor'u ağırlayacak.