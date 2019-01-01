Fenerbahçe Volkan Demirel ile yollarını ayırıyor

Sarı lacivertli ekipte 17 sezondur forma giyen kaleci Volkan Demirel'in Fenerbahçe kariyeri sona erdi.

Sarı lacivertlilerde bir devir kapanıyor.

Hürriyet'ten Fatih Saboviç'in haberine göre 17 sezondur forma giydiği sarı lacivertli kulüpte 5 Süper Lig, 2 Kupası, 3 TFF Süper Kupa kazanan Volkan Demirel, yeni sezonda takımda olmayacak.

Başarılı kaleci, ’de bir sezon daha oynayıp camiaya şampiyonluk yaşayarak veda etmek istediğini yakın çevresine, teknik heyete ve yönetime iletti.

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Teknik direktör Ersun Yanal, takıma yıllarca emek veren ve birçok başarıya imza atan Volkan Demirel’in sezon başında ’den gelen Emre Belözoğlu ile takıma liderlik yapmasından yana görüş belirtirken, sarı lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli’nin bu görüşte olmadığı öne sürüldü. Ardından yönetim tarafından Volkan’a saha kenarında, teknik heyette yer alması yönünde bir yol sunuldu.

Bir sezon daha Fenerbahçe kalesinde görev yapmak istediğinin altını çizen deneyimli futbolcu ise bu teklife olumlu yanıt vermedi ve kendisini formda hissettiğini, aktif futbol yaşantısına devam etmek istediğini ifade etti.

Volkan Demirel’in ise tüm bu gelişmelerin ardından bu sezon kadroda yer almayacağı kesinleşti.