Fenerbahçe, Volkan Demirel için kararını verdi

Haziran ayının sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'in takımdaki akıbeti belli oldu.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Teknik Direktörü Ersun Yanal, 17 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen kaleci Volkan Demirel'in takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi.

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İddialara göre Volkan ile özel olarak görüşme yapan deneyimli çalıştırıcı, oyuncuya, "Sana çok ihtiyaç duyuyorum. Senin bundan sonra hem sahada hem saha dışında en büyük yardımcılarımdan birini olmanı istiyorum. Gelecek yılda beraber devam edelim. 4. yıldızı takarken senin bu takımın kaptanı olarak sahada yanımda olmanı istiyorum. o kupayı kaldırmadan buradan ayrılmayacaksın." ifadelerini kullandı.

Yönetimin başlangıçta bu karara olumlu yaklaşmadığı ancak Emre Belözoğlu'nun da araya girerek Volkan'ın takımda kalmasına karar verildiği belirtildi.