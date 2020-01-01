Fener Visca için yükleniyor

Şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek isteyen sarı-lacivertliler, Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Visca'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon ligde istikrarsız bir performans sergileyen , ara transfer döneminde 'den Edin Visca'yı kadrosuna katmanın hesabını yapıyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre teknik direktör Okan Buruk'la sorun yaşayan Boşnak oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Daha önce de Visca için teklif yapan Fenerbahçe'nin durumu yakından takip ettiği öğrenildi. Ekonomik olarak şartlarını zorlamaya hazır olan Fenerbahçe'nin kiralık olarak Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç'ün yanı sıra Dirar, Ademi veya Sinan Gümüş'ü de içeren bir takas paketi önerecek. Sportif direktör Emre Belözoğlu da bu transfer için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

30 yaşındaki Visca, bu sezon çıktığı 17 maçta 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.