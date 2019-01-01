Fenerbahçe, Vincent Janssen'i yeniden kiralayabilir
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme tanıdık bir isim geldi.
Sabah' ta yer alan habere göre; sarı-lacivertlilere 2017-18 sezonunda Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak gelen Vincent Janssen önerildi. Tottenham ile bir yıllık sözleşmesi kalan ve düşük maliyetle kadroya katılabileceği belirtilen Hollandalı santrfor için Fenerbahçe yönetimi düşünme kararı aldı.
Öte yandan Fenerbahçe, Max Kruse ve Vedat Muriqi transferleri için de uğraşlarını sürdürüyor. Muriqi için Galatasaray'ın da devreye girmesinin ardından transferin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşın Janssen yedekte tutuluyor.