Fenerbahçe, Vincent Janssen'i yeniden kiralayabilir

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vincent Janssen'i yeniden kiralık olarak kadrosuna katabileceği iddia edildi.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen 'de gündeme tanıdık bir isim geldi.

Sabah' ta yer alan habere göre; sarı-lacivertlilere 2017-18 sezonunda Hotspur'dan kiralık olarak gelen Vincent Janssen önerildi. Tottenham ile bir yıllık sözleşmesi kalan ve düşük maliyetle kadroya katılabileceği belirtilen Hollandalı santrfor için Fenerbahçe yönetimi düşünme kararı aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, Max Kruse ve Vedat Muriqi transferleri için de uğraşlarını sürdürüyor. Muriqi için 'ın da devreye girmesinin ardından transferin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşın Janssen yedekte tutuluyor.