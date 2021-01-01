Fenerbahçe, Vincent Aboubakar'a teklif yaptı mı?

Beşiktaş'ın bu sezon en önemli isimlerinden biri olan Vincent Aboubakar'a için Fenerbahçe devreye girdi.

Spor Toto Süper Lig'i zirvede tamamlayan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar belirsizliği yaşanıyor. Son olarak Kamerunlu golcüyle Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, sakatlığı sebebiyle ligin son bölümünde forma giyemeyen Vincent Aboubakar'a teklif yaptı.

Beşiktaş'tan senelik 1,5 milyon euro alan yıldız oyuncuya sarı - lacivertlilerin 2,5 milyon euro teklif ettiği ancak oyuncunun 3,5 milyon euro'da ısrar ettiği iddia edildi.

Bilerek mi oynamadı?

29 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş ile yaptığı sözleşmede 30 maça çıkması halinde sözleşmesi aynı maaş üzerinden bir yıl uzayacak maddesi var.

29 karşılaşmada görev yapan Aboubakar, bu rakama ulaştıktan sonra bir daha forma giyemedi.

Bu gelişmeler üzerine başarılı golcünün sözleşmesini aynı maaş üzerinden uzatmamak için maçlara çıkmadığı iddiarı seslendirilmeye başlandı.

Aboubakar bu sezon ne yaptı?

Süper Lig'de bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu bu maçlarda 15 gol atarken beş kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da üç maçta oynayan Abıubakar, bir kez gol sevinci yaşadı.