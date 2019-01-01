Fenerbahçe, Victor Moses'ı resmen kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses'ın 1,5 yıllığına kiralık olarak transfer edildiğini resmen açıkladı.

Fenerbahçe, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getirdiği Victor Moses'ta mutlu sona ulaştı.

Sarı lacivertliler, Chelsea forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu 1.5 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Fenerbahçe, Moses transferini bu videoyla duyurdu.pic.twitter.com/nGKkaLWUMH — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 25 Ocak 2019

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Victor Moses’in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı.



Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.



Moses’e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!"