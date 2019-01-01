Fenerbahçe Vedat Muriqi ile güldü

Geriye düştüğü maçta Zanka ile beraberliği yakalayan sarı lacivertliler, Kosovalı golcüsüyle galibiyete uzandı.

, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü Ülker Stadı'nda konuk etti. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yönettiği mücadeleyi sarı lacivertliler 2-1 kazanmayı başardı.

Maçın 16. dakikasında konuk ekip Orgill'in golüyle öne geçerken ev sahibi Zanka ile 20. dakikada cevap verdi. Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 73. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Bu sonuçla sarı lacivertliler puanını 10'a çıkardı. Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.

Fenerbahçe önümüzdeki hafta deplasmanda 'ın konuğu olacak. Ankaragücü ise 'ni misafir edecek.

Bayındır eski takımına karşı

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, eski takımı MKE Ankaragücü'ne karşı mücadele etti. Sarı lacivertli takımın bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda görev yapan 21 yaşındaki file bekçisi, MKE Ankaragücü'nün altyapısından yetişti. Altay Bayındır, sezon başında başkent ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Adil Rami ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Adil Rami, MKE Ankaragücü maçında ilk kez forma giydi. Sarı lacivertli takım, yaz transfer döneminin son günlerinde Fransız stoper ile 1+1 sezonluk sözleşme imzalamıştı. Rami, hazır olmadığı gerekçesiyle önceki müsabakalarda görev yapmamıştı.

Luiz Gustavo ilk kez Kadıköy'de

Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Ülker Stadı'nda ilk maçına çıktı. Geçen hafta Aytemiz karşısında Fenerbahçe formasını ilk defa giyen 32 yaşındaki Gustavo, 'nın Olympique takımından transfer edilmişti.

Kaptan Emre sonradan girdi

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü mücadelesinde yedekler arasında yer aldı. Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında kadroya alınmayan 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, hafta içi antrenmanların çoğunda takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmıştı. Emre 39. dakikada sakatlanan Garry Rodriguez'in yerine oyuna girdi.

Moses, Isla ve Hasan Ali yine yok

Fenerbahçe'nin 3 sakat oyuncusu bu maçta da kadroya giremedi. Sarı lacivertliler takımdan ayrı olarak çalışmalara başlayan Moses, Isla ve Hasan Ali'den yoksun olarak Ankaragücü karşısına çıktı.

Maçın önemli anları

7. dakikada Zanka'ya yaptığı baskıyla topun sahibi olan Orgill'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rami'nin orta sahada pasını engelleyen Sedat Ağçay, meşin yuvarlağı tek pasla savunmanın arkasına gönderdi. Orgill, ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1

20. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe atışında kaleci Korcan Çelikay'ın hatalı çıkışı sonrasında topu arka direkte önünde bulan Zanka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

27. dakikada Muric ile ceza sahası önünde verkaç yapan Kruse'nin şutunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

52. dakikada Muric, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde önündeki Kruse'ye indirdi, Alman futbolcunun şutunda top üstten auta gitti.

54. dakikada Muric'in uzun pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Tolga Cigerci'nin altıpas içinden şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

55. dakikada ceza sahası önünde Ozan Tufan, topu savunmanın arkasına gönderdi. Sol köşede meşin yuvarlakla buluşan Kruse'nin şutunda, kaleci Korcan Çelikay topa müdahale ederek gole izin vermedi.

61. dakikada Hasan Kaya'nın sağdan yaptığı ortada İlhan Parlak ceza sahası içinde müsait pozisyonda topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak dışarı gitti.

68. dakikada Tolga Ciğerci, ceza sahası sol köşesinden şutunu çekti. Kaleci Korcan Çelikay son anda topu üstten kornere çeldi.

73. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan ceza sahasına girerek rakibinden sıyrılan Kruse'nin ortaladığı topu Muric, tek vuruşla filelere gönderdi: 2-1

83. dakikada Canteros'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

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90+3. dakikada kullanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Tolga Ciğerci gelişine vurdu. Kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandı.