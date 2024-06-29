Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

Sırp basınının iddiasına göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, Sparta Prag forması giyen sol kanat için transfer yarışında.

Galatasaray ve Fenerbahçe aynı oyuncunun peşinde

Veljko Birmancevic için yarıştalar

Oyuncu için 7 milyon euro istiyorlar

NE OLDU? Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray ile Fenerbahçe transfer planlamasına hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde başlarken son şampiyon Galatasaray, Okan Buruk ile yeniden şampiyonluk hayalleri kuruyor. Ancak iki takımın transferde karşıya karşıya geldiği iddia edildi.

BÜYÜK RESİM: Sırp basınından Mozzart Sport'a göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Sparta Prag forması giyen Sırp sol kanat Veljko Birmancevic ile ilgileniyor. Prag'ın başarılı oyuncu için 7 milyon Euro'luk bir beklentisinin olduğu söyleniyor.

DAHA FAZLASI: Sırbistan Milli Takımı ile EURO 2024'te de boy gösteren yıldız oyuncu, turnuvada çok fazla süre bulamadı. 26 yaşındaki sol kanat ile başka kulüplerin de ilgilendiği söyleniyor.

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Geçtiğimiz sezon Prag formasıyla 50 maça çıkan başarılı oyuncu, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.