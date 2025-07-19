Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası!

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi.

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon 12 milyon Euro bedelle Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu yeniden Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında.

Sezonu başarılı bir performansla kapatan yıldız futbolcunun takımında mutlu olmadığı ve ayrılmak istediği gündeme bomba gibi düştü.

Benfica'da devam etmeyecek

Özellikle transferinde de büyük emeği geçen Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a gitmesi sonrası ayrılık iddiaları daha da güçlenmeye başladı.

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Portekiz medyasından Record'un haberine göre de milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu yeni sezonda Benfica'da kalmayacak.

Bu haberin ardından Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi. Sports Mediaset'in haberinde, Sarı Lacivertliler transfer için girişimde bulunduğu aktarıldı.

Kerem Aktürkoğlu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu gelen haberler arasında. Son Orkun Kökçü transferinde Portekiz ekibi ile iyi ilişkiler kuran Serdal Adalı'nın yakın zamanda Milli futbolcu için yeniden görüşmelere başlaması bekleniyor.

İşte Kerem'in bonservis bedeli

CdS'nin aktardığı habere göre ise Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasına izin verdi ve bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi. Haberde futbolcunun önceliğinin ilk başta Avrupa olduğu belirtilirken istediği teklifleri alamaması halinde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi.