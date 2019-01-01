ÖZEL | Fenerbahçe ve Beşiktaş, Cristian Ramirez’in peşinde
Süper Lig’de ilk yarı tamamlandı ve kulüplerin transfer harekatı başladı.
Goal’ün edindiği bilgiye göre Rusya Premier Ligi’nin en iyi sol beki olarak gösterilen Cristian Ramirez, ikinci yarıda Türkiye’de forma giyebilir.
‘Ekvadorlu Robert Carlos’ lakaplı Ramirez ile Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgileniyor.
Krasnodar’dan ayrılacak olan 25 yaşındaki sol bekin transferinde Sarı Lacivertliler’in önde olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe ve Krasnodar arasında pazarlıkların sürdüğü ve Rus ekibinin 5 milyon euro bonservis bedeli istediği gelen bilgiler arasında.
Daha önce kariyerinde Düsseldorf ve Nürnberg gibi Alman ekiplerinin formasını giyen Ramirez, iki sezon da Macar ekibi Ferencvaros’da oynadıktan sonra 2017 yazında 1 milyon 500 bin euro karşılığında Krasnodar’a transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon Krasnodar ile 26 resmi maça çıkan Ekvadorlu oyuncu 2 de asist yaptı.