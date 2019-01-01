Fenerbahçe, Vanja Panic'i kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe'nin İtalya'ya göndermeye hazırlandığı Eljif Elmas'ın yerine 17 yaşındaki Sloven oyuncu Vanja Panic'i istediği iddia edildi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren , potansiyel oyuncuları kadrosuna katmak istiyor.

2017 yazında 180 bin euro'ya alınan Eljif Elmas'ı astronomik bir bedel karşılığında İtalya'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Fanatik' te yer alan habere göre Slovenya'nın Olimpija takımında forma giyen 17 yaşındaki Vanja Panic'i gözüne kestirdi.

Slovenya'nın alt yaş kategorilerindeki milli takımlarında da forma giyen Panic için çalışmalar başladı. FIFA kuralları gereği genç oyuncu, 18 yaşını dolduracağı 27 Ocak 2020'ye kadar Fenerbahçe'de forma giyemeyecek. Ancak sarı-lacivertliler, Panic'i başka bir takıma kaptırmamak için transferi bir an önce neticelendirmek amacında.