Fenerbahçe - Union SG maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasının ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de Galatasaray derbisini kaybeden Jose Mourinho, Union Saint-Gilloise maçıyla Avrupa'da iyi bir sayfa açmak istiyor.

Belçika ekibini evinde konuk edecek olan Fenerbahçe, Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmenin peşine düşecek. Peki Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

Haberin devamı aşağıda

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonda temsilcilerimizin maçları TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı 26 Eylül 2024'te saat 19:45'te TRT 1 ekranından şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmada Mathieu Vernice ise dördüncü hakem olarak görev alacak.