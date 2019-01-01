Fenerbahçe, Umut Meraş'a teklifini iletti

Fenerbahçe, Umut Meraş için Bursaspor'a teklifini iletti.

Sarı lacivertliler ezeli rakibi Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Umut Meraş için 'a transfer teklifini sundu.

'nin Bursaspor'la oynayacağı hazırlık maçı öncesinde sportif direktör Damien Comolli, yeşil beyazlıların sportif direktörü Selçuk Erdoğan ile bir araya geldi.

Haberin devamı aşağıda

Haber Global 'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertliler Umut Meraş için Bursaspor'a 1.2 milyon euro ve bir kiralık oyuncu teklifini iletti.

23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Bursaspor forması ile 27 maça çıktı, 2 gol attı.