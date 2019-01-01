Fenerbahçe

Fenerbahçe, Umut Meraş'a teklifini iletti

Son güncelleme
Yorum()
AA
Fenerbahçe, Umut Meraş için Bursaspor'a teklifini iletti.

Sarı lacivertliler ezeli rakibi Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Umut Meraş için Bursaspor'a transfer teklifini sundu.

CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları

Euro bant

Fenerbahçe'nin Bursaspor'la oynayacağı hazırlık maçı öncesinde sportif direktör Damien Comolli, yeşil beyazlıların sportif direktörü Selçuk Erdoğan ile bir araya geldi.

Haberin devamı aşağıda

Haber Global 'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertliler Umut Meraş için Bursaspor'a 1.2 milyon euro ve bir kiralık oyuncu teklifini iletti.

Editörün Seçtikleri

23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Bursaspor forması ile 27 maça çıktı, 2 gol attı.

Goal twitter

Kapat