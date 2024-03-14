Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Rövanş maçında Belçika ekibi U.S Gilloise'yı konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, şimdi yüzünü bir kez daha Avrupa'ya döndü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında U.S Gilloise ile karşı karşıya gelecek ve çeyrek final biletini almak için sahada olacak.

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Fenerbahçe - U.S Gilloise maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Karadağ Futbol Federasyonu'ndan hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.