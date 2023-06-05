Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi Türkiye Kupası finalinden önce yaşanabilir.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi hem ligde hem de derbide mağlup etti

Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor

Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi yaşanabilir

NE OLDU? Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin bitimine bir hafta kala oynanan derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonluğu elinden kaçıran Sarı-lacivertliler şimdi de ikinciliği Beşiktaş'a kaptırabilir. Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe, 11 Haziran'da Başakşehir'e karşı oynayacağı Türkiye Kupası finaline başka bir teknik direktörle çıkabilir.

JESUS'UN YERİNİ KİM ALACAK? Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği için kritik bir haftaya girilirken Portekizli çalıştırıcının yerine geçecek en güçlü adayın Vincenzo Montella olduğu söyleniyor.